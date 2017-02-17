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Минфин пояснил, как заполнить счет-фактуру в адрес доверительного управляющего ПИФом

17.02.17 10:47
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Продавцы выставляют счета-фактуры в адрес доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами. Как в этом случае заполнить строку 6 «Покупатель» и что с вычетом по такому счету-фактуре? Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-07-03/4459 от 30.01.2017.

В строке 6 "Покупатель" счета-фактуры указывается полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами. При этом особенностей заполнения указанной строки 6 счетов-фактур, выставляемых продавцами в адрес доверительного управляющего паевыми инвестиционными фондами, не установлено.

Таким образом, обязанность при составлении счетов-фактур продавцами товаров (работ, услуг) в адрес доверительного управляющего ПИФ указывать в строке 6 счета-фактуры пометку "Д.У." и наименование ПИФ не установлена.

Что касается вычета НДС, то в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 171 НК вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами доверительному управляющему при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, производятся на основании вышеуказанных счетов-фактур в общеустановленном порядке.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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