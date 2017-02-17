ПФР предупреждает: СЗВ-М по старому формату будет приниматься до 1 апреля

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Отделение ПФР по г. Москве и Московской области обращает внимание страхователей, что с 1 апреля 2017 года сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М должны быть представлены в новом формате, утвержденном постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.12.2016 года № 1077п.

Для того, чтобы не допустить получение отказов в приеме отчетности, до 1 апреля 2017 года устанавливается переходный период, во время которого отчетность по форме СЗВ-М может быть принята по двум форматам: прежнем, утвержденном распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.08.2016 г. №432р, и новом, утвержденном постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.12.2016 года № 1077п.

На официальном сайте ПФР размещен новый формат сведений по форме СЗВ-М, модуль проверки Альбома форматов информационного обмена ПФР версии 2.12 и проверочная программа CheckPFR версии 1.1.44 от 11.01.2017.

С 1 апреля 2017 года сведения, представленные в старом формате, не будут приняты к обработке.