ФНС опубликовала данные для расчета НДПИ за январь

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ФНС России сообщила значение коэффициента Кц за январь 2017 года для расчета НДПИ при добыче нефти.



Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 53,03 долл. США за баррель (Российская газета от 15.02.2017 № 33 (7199). Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 59,9583; значение коэффициента Кц – 8,7365.