Клерк.Ру
 

Разработана форма отчета из системы «Платон»

20.02.17 15:47
Просмотров: 

ФНС разработала рекомендуемую форму отчета «Сведения о транспортных средствах, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также сведения о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения», которую следует использовать до определения порядка представления в налоговые органы сведений из реестра «Платона».

Форма отчета используется для предоставления информации об операциях по перечислению оператором в доход федерального бюджета денежных средств в качестве платы собственника транспортного средства.

По мнению ФНС, для подтверждения прав на налоговую льготу и налоговый вычет по транспортному налогу, налогоплательщики могут в качестве основания представлять информацию из Реестра в виде заполненной формы отчета (на бумажном носителе), подписанной уполномоченным представителем оператора и удостоверенной печатью оператора.

Информация из Реестра в виде данного отчета может выдаваться по запросу налогового органа, в том числе в целях рассмотрения заявления налогоплательщика о предоставлении льготы.

Ознакомиться с рекомендуемой формой отчета можно в письме ФНС № БС-4-21/65@от 09.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
С 15 апреля плата в «Платон» повышается до 3,06 рубля за километр пути
 
Бухгалтерские новости
 
Транспортный налог нельзя уменьшить на авансовую плату в «Платон» в счет планируемых маршрутов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения139
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:59
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:57
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
19:30
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
19:22
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
19:04
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
18:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:39
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
18:33
Аноним прокомментировал материал «МИ ФНС №5 по Республике Саха: через МФЦ можно получить ИНН и зарегистрироваться в качестве ИП»
18:27
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:21
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
18:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:57
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:44
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
17:32
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:20
Клерк
Яничка прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
17:17
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы»
17:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:47
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
16:38
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:34
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
16:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
16:14
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СТРОЙИНВЕСТ"»
15:47
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Перечень необходимых документов для возврата налога при покупке недвижимого имущества»
15:40
еще
 