Разработана форма отчета из системы «Платон»

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ФНС разработала рекомендуемую форму отчета «Сведения о транспортных средствах, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, а также сведения о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения», которую следует использовать до определения порядка представления в налоговые органы сведений из реестра «Платона».

Форма отчета используется для предоставления информации об операциях по перечислению оператором в доход федерального бюджета денежных средств в качестве платы собственника транспортного средства.

По мнению ФНС, для подтверждения прав на налоговую льготу и налоговый вычет по транспортному налогу, налогоплательщики могут в качестве основания представлять информацию из Реестра в виде заполненной формы отчета (на бумажном носителе), подписанной уполномоченным представителем оператора и удостоверенной печатью оператора.

Информация из Реестра в виде данного отчета может выдаваться по запросу налогового органа, в том числе в целях рассмотрения заявления налогоплательщика о предоставлении льготы.

Ознакомиться с рекомендуемой формой отчета можно в письме ФНС № БС-4-21/65@от 09.01.2017.