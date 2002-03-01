Клерк.Ру
 

60 млн.рублей штрафов заплатили подмосковные бизнесмены за нарушения применения ККТ в 2016 году

20.02.17 16:13
Просмотров: 

Управление ФНС по Московской области отчиталсь о проверках применения контрольно-кассовой техники в 2016 году.

Всего проведено 7497 проверок, из них 535 проверок полноты учета выручки и 195 проверок использования специальных банковских счетов.

Результативность проверок составила 91,4 процента. Выявлено 7521 нарушение, 1045 нарушений допустили организации и 6476 - индивидуальные предприниматели. По результатам проверок предъявлено штрафных санкций на сумму более 59 млн. рублей, что на 8,1% выше уровня 2015 года. В бюджет поступило 50 миллионов.

Из числа выявленных нарушений 7055 квалифицируются по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неприменение в установленных случаях контрольно-кассовой техники или применение контрольно-кассовой техники, не соответствующей установленным требованиям, 338 нарушений квалифицируются по части 1 статьи 15.1 КоАП РФ - нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 128 нарушений - нарушение платежными агентами обязанности по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет либо неиспользование указанными лицами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов (часть 2 статьи 15.1 КоАП РФ).

Кроме того, за 2016 год проведено 760 проверок в отношении лиц, осуществляющих деятельность с применением платежных терминалов, выявлено 700 нарушений. Сумма предъявленных штрафных санкций составила 3,6 млн. рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Извините, вы забанены на форуме и не можете оставлять мнения.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «ФНС (Налоговая инспекция)»
Бухгалтерские новости
 
Льгота по транспортному налогу для многодетных семей в Подмосковье изменена
 
Юридические новости
 
В арбитражных судах Москвы и Московской области поменялись банковские реквизиты
 
Бухгалтерские новости
 
Внимание налогоплательщикам Москвы и Московской области! С 6 февраля изменены реквизиты для уплаты налоговых платежей!
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «ФНС (Налоговая инспекция)»

Все семинары по теме ФНС (Налоговая инспекция)
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения139
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:59
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:57
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
19:30
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
19:22
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
19:19
Аноним прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
19:04
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
18:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:39
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:38
Клерк
Вилен Гарбузов прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
18:33
Аноним прокомментировал материал «МИ ФНС №5 по Республике Саха: через МФЦ можно получить ИНН и зарегистрироваться в качестве ИП»
18:27
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
18:21
Аноним прокомментировал материал «Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?»
18:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:57
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
17:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:44
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
17:32
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
17:20
Клерк
Яничка прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
17:17
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы»
17:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Почему в 2017 году вкладывать в ценные бумаги выгоднее, чем в банковские депозиты?»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:47
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
16:38
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
16:34
Аноним прокомментировал материал «В. В. Саушкин: 54-ФЗ – это не «Платон» и не «удавка на шее бизнеса»»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
16:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
16:14
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СТРОЙИНВЕСТ"»
15:47
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Перечень необходимых документов для возврата налога при покупке недвижимого имущества»
15:40
еще
 