60 млн.рублей штрафов заплатили подмосковные бизнесмены за нарушения применения ККТ в 2016 году

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Управление ФНС по Московской области отчиталсь о проверках применения контрольно-кассовой техники в 2016 году.

Всего проведено 7497 проверок, из них 535 проверок полноты учета выручки и 195 проверок использования специальных банковских счетов.



Результативность проверок составила 91,4 процента. Выявлено 7521 нарушение, 1045 нарушений допустили организации и 6476 - индивидуальные предприниматели. По результатам проверок предъявлено штрафных санкций на сумму более 59 млн. рублей, что на 8,1% выше уровня 2015 года. В бюджет поступило 50 миллионов.



Из числа выявленных нарушений 7055 квалифицируются по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неприменение в установленных случаях контрольно-кассовой техники или применение контрольно-кассовой техники, не соответствующей установленным требованиям, 338 нарушений квалифицируются по части 1 статьи 15.1 КоАП РФ - нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 128 нарушений - нарушение платежными агентами обязанности по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет либо неиспользование указанными лицами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов (часть 2 статьи 15.1 КоАП РФ).



Кроме того, за 2016 год проведено 760 проверок в отношении лиц, осуществляющих деятельность с применением платежных терминалов, выявлено 700 нарушений. Сумма предъявленных штрафных санкций составила 3,6 млн. рублей.