Переплату по НДФЛ можно зачесть в счет других налогов

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В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 78 НК РФ зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

Правила, установленные статьей 78 НК, распространяются в том числе на налоговых агентов.

Таким образом, зачет суммы излишне уплаченного налога соответствующего вида возможен в счет погашения задолженности по НДФЛ налогового агента.

В письме ФНС № ГД-4-8/2085@ от 06.02.2017 также разъясняется вопрос зачета излишне уплаченной суммы НДФЛ в счет будущих платежей по НДФЛ.

Пунктом 9 статьи 226 НК установлено, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Следовательно, перечисление в бюджет суммы, превышающей сумму фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой НДФЛ.

В этом случае налоговый агент вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на расчетный счет суммы, не являющейся НДФЛ и ошибочно перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации.

Налоговый орган, в случае отсутствия у указанного налогового агента задолженности по иным федеральным налогам, осуществляет возврат излишне уплаченной суммы, не являющейся НДФЛ.

Кроме того, возможен зачет таких ошибочно перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида, а также в счет будущих платежей по иным налогам соответствующего вида.