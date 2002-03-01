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С 2017 года перенесен срок уплаты НДФЛ, не удержанного налоговым агентом

22.02.17 10:15
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С 2017 года перенесен срок уплаты налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, напоминает УФНС Сахалинской области.

Обязанность по самостоятельному исчислению и уплате налога на доходы физических лиц определенными категориями налогоплательщиков установлена ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Если в течение года гражданин получил доход, налог с которого по разным обстоятельствам не был удержан, то уплатить его придется самостоятельно. При этом самостоятельный расчет от физических лиц не требуется.

Ранее НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, по общему правилу надо было заплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ данный порядок изменен. Согласно п. 6 ст. 228 НК РФ до 1 декабря года, следующего за истекшим годом, налогоплательщики - физические лица должны будут на основании направленного налоговым органом налогового уведомления уплатить НДФЛ с доходов, полученных начиная с 2016 года, с которых налоговый агент не смог удержать налог. А налоговый агент обязан представить в налоговые органы сообщение по форме 2-НДФЛ с признаком 2.

То есть, если налоговый агент в 2016 году не смог удержать НДФЛ с доходов физического лица, то гражданин должен заплатить его на основании налогового уведомления до 01.12.2017 года.

Представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в таком случае не нужно.

Новая форма налогового уведомления, которая содержит не только расчеты имущественных налогов, но и расчет НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, утверждена приказом ФНС РФ от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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