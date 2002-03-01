Лучше поздно, чем никогда: в Хакасии внесли изменения в закон о патетной системе налогообложения

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Законом Республики Хакасия от 20.02.2017 № 09-ЗРХ внесены изменения в Закон Республики Хакасия "О патентной системе налогообложения и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Хакасия о налогах".

Документом снижены размеры потенциального дохода по всем видам деятельности для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, относяшихся к четвертой и пятой группе (городские и сельские поселения). Так, размер потенциального дохода для ИП без работников по виду деятельности "Парикмахерские", снижен с 90 000 до 67 500 рублей, "Фотоателье" с 80 000 до 60 000 и т.д. Изменения коснулись даже розничной торговли.

Закон распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года. Таким образом, предпринимателям, уже получившим патенты на 2017 год, должны пересчитать налоговые обязательства.