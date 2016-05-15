Госдума отклонила проект закона о новой системе налогообложения, принятый в первом чтении 11 лет назад

Нижняя палата Парламента продолжает наводить порядок в базе законопроектов и отклонять их сразу десятками за одно заседание. Сегодня депутаты добрались и до одного интересного законопроекта, внесенного в Госдуму 11 лет назад.

Законопроектом предлагалось ввести в Налоговый кодекс новую главу - 26.5 "Система налогообложения для организаций области информационных технологий". Этот проект был даже принят в первом чтении 12 мая 2006 года. К нему были подготовлены многочисленные поправки и он предлагался к принятию во втором чтении. Но этого так и не случилось, он остался в закромах Госдумы на долгие годы.

Представлявшая законопроект Марина Беспалова (член Комитета по бюджету и налогам), объяснила, почему документ предложено отклонить - Налоговым кодексом в настоящий момент урегулированы все отношения, которые рассматриваются в этом законопроекте.