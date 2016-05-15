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На новый порядок исчисления налога на имущество физлиц с 2017 г. перешло еще 21 регионов

21.04.17 13:47
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Налоговые органы приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 г., исходя из кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений.

Согласно Информации ФНС от 10.04.2017 «Об изменении порядка налогообложения недвижимости в 2017 году» в перечень регионов, в которых такой порядок налогообложения применяется, вошли: республики Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Чувашская республики, Ставропольский и Камчатский края, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Омская, Тульская, Челябинская области, Санкт-Петербург.

Сообщается о действующих правилах расчета налога, предусматривающих применение:

  • понижающего коэффициента 0,2 (за первый год применения кадастровой стоимости);
  • налогового вычета по каждому виду объекта недвижимости;
  • налоговых льгот для отдельных категорий граждан.

Отмечено также, что для предварительного расчета налога можно воспользоваться размещенным на сайте ФНС России «Налоговым калькулятором».

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Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин

генеральный директор Группы компаний "Налоги и финансовое право"

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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