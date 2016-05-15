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Приобретая услуги доступа к системе онлайн-бронирования отелей у иностранной компании, надо платить агентский НДС

24.04.17 13:47

Между российской и иностранной организациями заключен договор на предоставление доступа к онлайн-системе бронирования отелей, воспользовавшись которой российская организация может выставлять номера для бронирования в отеле, принадлежащем ей на праве собственности, а покупатели могут оформлять их бронирование.

Вознаграждение иностранного лица за оказанные услуги определено как процентная ставка от продаж номеров. Обязана ли российская организация исполнять обязанности налогового агента и как должна определяться сумма НДС, подлежащую уплате в бюджет? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/19589 от 04.04.2017.

Согласно пункту 9 статьи 174.2 НК при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, организациям и ИП, состоящим на учете в налоговых органах, исчисление и уплата налога производятся этими организациями и ИП в качестве налоговых агентов в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК.

Таким образом, российская организация, приобретающая услуги у иностранной организации по доступу к онлайн-системе бронирования отелей через сеть Интернет, исчисляет и уплачивает налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента в указанном порядке.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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