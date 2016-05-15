87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему сдачи расчетов по страховым взносам. Мы поинтересовались у бухгалтеров, столкнулись ли они с трудностями, сдавая расчет.

Увы, да. Как показали результаты опроса, сдать отчет без проблем смогли только 9% посетителей нашего сайта. 62% страхователей не смогли сдать отчет. Более того, без учета тех, кто еще не отправлял расчет, количество получивших отказ составляет 87%. Однако…

И только в 1% случаев причиной отказа в приеме стала реальная ошибка бухгалтера. Подавляющее число респондентов столкнулись с тем, что ИФНС отказалась принимать отчет, в котором отсутствуют какие-либо ошибки и несоответствия.

Напомним, данный вопрос в последнее время стал одним из самых широко обсуждаемых в бухгалтерском сообществе. Бухгалтеры с возмущением констатируют, что ФНС плохо подготовилась к процессу администрирования взносов.

29% участников нашего опроса ответили, что пока не сдавали расчет по страховым взносам. Возможно им повезет больше. По некоторой информации, на этой неделе процесс приемки отчетов претерпит изменения, так как ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам.