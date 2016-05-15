Клерк.Ру
 

87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам

24.04.17 13:17
12

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему сдачи расчетов по страховым взносам. Мы поинтересовались у бухгалтеров, столкнулись ли они с трудностями, сдавая расчет.

Увы, да. Как показали результаты опроса, сдать отчет без проблем смогли только 9% посетителей нашего сайта. 62% страхователей не смогли сдать отчет. Более того, без учета тех, кто еще не отправлял расчет, количество получивших отказ составляет 87%. Однако…

И только в 1% случаев причиной отказа в приеме стала реальная ошибка бухгалтера. Подавляющее число респондентов столкнулись с тем, что ИФНС отказалась принимать отчет, в котором отсутствуют какие-либо ошибки и несоответствия.

Напомним, данный вопрос в последнее время стал одним из самых широко обсуждаемых в бухгалтерском сообществе. Бухгалтеры с возмущением констатируют, что ФНС плохо подготовилась к процессу администрирования взносов.

29% участников нашего опроса ответили, что пока не сдавали расчет по страховым взносам. Возможно им повезет больше. По некоторой информации, на этой неделе процесс приемки отчетов претерпит изменения, так как ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
12 мнений
Аватар
Аноним
, Москва
Принято-то приняли, но через неделю пришло требование о даче пояснений: Отклонение по уплате НДФЛ и СВ. Налоговая прикалывается? Разные статьи НК, разные базы...
Аватар
Аноним
, Уфа
Разные статьи НК, разные базы...

 ага. вот так и напишите. А я еще всегда добавляю, что это "необоснованные требования, возникающие из-за налоговой неграмотности специалистов"

Первое время звонили, просили переделать. Теперь молча принимают. 

Клерк
Anulya

я сдала с первого раза, 19-го отправила, 24-го пришел протокол приема, посмотрим, что дальше... у меня вообще есть сотрудник, который снилс получил в конце февраля, а в начале марта устроился к нам, больше всего за нее переживала, но пронесло

Аватар
Аноним
, Москва
Сегодня звонила в ИФНС. Отчет РСВ сдан 25.04.2017, но в течении 5 дней требуют уточнений СНИЛС. Начальник отдела работы с налогоплательщиками сказал, что база ФНС перенастроена, что на это уведомление отвечать не надо, что отчет принят. Извещения о вводе не будет, т.к. программа настроена на все отчеты одинаково. Это в Москве.
Аватар
Аноним
, Москва
А, еще, ПФР передал СНИЛСы, привязанные к старым паспортным данным. И, если физ. лица меняли паспорта, а в ПФР этих данных нет, то выходит ошибка.
Аватар
Аноним
, Саратов
Пришел отрицательный протокол.У сотрудницы оказалось два СНИЛС.При приеме на работу представила тот,который получала позже.Раньше сдавала сведения в ПФР и проблем не было.А у налоговой в базе старый СНИЛС.Почему это должно быть моей головной болью? Как ПФР мог выдать новый СНИЛС без уничтожения старого.Послала сотрудника в ПФР для сдачи старого СНИЛС на уничтожение.Пришлось заново пересдать расчет,ничего не меняя.Теперь жду ответа от ФНС.Дебилизм в высшей мере своего проявления.Бедные бухгалтеры! То изменения начинают вносить в середине отчетного периода.Нет слов.
Аватар
Аноним
, Москва
в налоговую дозвониться нереально, то занято, то трубки не берут... 
ошибки по 15 сотрудникам, в том числе иностранным, у которых вообще нет ИНН
Аватар
Аноним
, Самара
А у меня по НДС декларации -уведомление об уточнении : "присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах",-нужно заполнить СНИЛС, ИНН и ФИО...
Аватар
Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

А у меня по НДС декларации -уведомление об уточнении : "присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах",-нужно заполнить СНИЛС, ИНН и ФИО...

 ого....

Аватар
Аноним
, Москва
в ИФНС 17 по МО сказали, что наша организация такая не одна, кому пришли уведомления об уточнениях, но делать по ним ничего не надо (если данные работников в документах совпадают с данными в расчете) 
мол ПФР не может быстро обработать огромное количество запросов от ИФНС по сверке данных физ.лиц
Аватар
Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Сегодня звонила в ИФНС. Отчет РСВ сдан 25.04.2017, но в течении 5 дней требуют уточнений СНИЛС. Начальник отдела работы с налогоплательщиками сказал, что база ФНС перенастроена, что на это уведомление отвечать не надо, что отчет принят. Извещения о вводе не будет, т.к. программа настроена на все отчеты одинаково. Это в Москве.

 Я тоже из Москвы. Но извещение о вводе  ко мне пришло быстро.

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ИФНС перекладывает свои ошибки при приеме расчетов на плечи страхователей
 
Бухгалтерские новости
 
Опрос на Клерк.ру: трудности при сдаче расчета по страховым взносам
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения2
Аноним прокомментировал материал «Добро пожаловать в «черный список»!»
03:11
Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
00:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
Клерк
yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
Клерк
yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
Клерк
Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
Клерк
yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
Аноним прокомментировал материал «Большая зарплата = большой НДС»
вчера, 21:13
Аноним прокомментировал материал «Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%»
вчера, 20:50
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 20:26
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 20:08
Аноним прокомментировал материал «Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле»
вчера, 19:58
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:55
Аноним прокомментировал материал «Советник президента Сергей Глазьев предложил альтернативный налоговый маневр»
вчера, 19:36
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 19:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций»
вчера, 19:25
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 19:07
Клерк
Жуков Александр прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
вчера, 18:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 18:47
Аноним прокомментировал материал «Татарстанский банк «Спурт» заявил о приостановке всех операций по счетам клиентов»
вчера, 18:07
Аноним прокомментировал материал «Трудовые книжки: за и против»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
вчера, 17:48
Аноним прокомментировал материал «Шувалов: возможные налоговые изменения не увеличат общую нагрузку на бизнес»
вчера, 17:40
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:32
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
вчера, 17:30
еще
 