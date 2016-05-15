В Симферополе выявлено неприменение ККТ во всех проверенных хостелах

В Республике Крым продолжаются налоговые проверки деятельности хостелов и мини-гостиниц, предупреждает региональное Управление ФНС.



В 10 из 10 последних проверенных объектов временного размещения граждан в г. Симферополе были выявлены нарушения в виде неприменения контрольно-кассовой техники, либо её полное отсутствие, пишут налоговики.



Аналогичные нарушения вскрыты в ходе рейда в ялтинских хостелах.



Так, при проведении контрольного подселения в один из хостелов установлен факт незаконной деятельности жителем Ялты без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица.



Всего, за последний месяц налоговыми инспекторами проведены проверки 9 хостелов, расположенных на территории Ялты и Алушты, на предмет законности деятельности и соблюдения порядка применения контрольно-кассовой техники. Восемь из проверенных объектов состоят на государственной регистрации в налоговых органах. В семи случаях выявлены нарушения в виде неприменения ККТ, либо в их полном отсутствии. По каждому факту открыто производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - не менее тридцати тысяч рублей.



В настоящее время по указанным объектам проводятся контрольные мероприятия по проверке полноты уплаты налогов.