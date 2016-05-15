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Иностранные организации обязаны подтвердить свое право на доход

24.04.17 15:16

Управление ФНС Хабаровского края напоминает: с 1 января 2017 года иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения положений международных договоров РФ подтверждение, что она имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

Соответствующие изменения внесены в ст. 312 Налогового Кодекса РФ Федеральным законом от 15.02.2016 № 32-ФЗ.  

Согласно ранее действующей редакции положений ст. 312 НК РФ, международный договор РФ применялся при условии подтверждения налоговому агенту иностранной организацией постоянного местонахождения в государстве, с которым Российской Федерацией заключен этот международный договор.

Таким образом, с 1 января 2017 года только при одновременном наличии у налогового агента двух подтверждений (о местонахождении и о праве на доход), полученных до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, появится основание для освобождения этого дохода от удержания налога у источника выплаты или его удержания по пониженным ставкам.

При отсутствии хотя бы одного из этих подтверждений налогообложение будет осуществляться исходя из ставок, установленных п. п. 2-4 ст. 248 НК РФ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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