Какие ошибки в СЗВ-М не приведут к штрафу

Из материалов Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.04.2017 № Ф03-924/2017 следует, что компания в установленный срок представила в Пенсионный фонд форму СЗВ-М. Однако позже фирма выявила ошибки в представленной отчетности и уже за пределами срока сдачи формы, представила дополняющий бланк.

ПФР проверяя правильность заполнения, полноту и своевременность представления исходной и дополняющей формы СЗВ-М, привлек компанию к ответственности за нарушения сроков сдачи СЗВ-М за рассматриваемый период.

Не согласившись с решением фонда, компания обратилось с заявлением в арбитражный суд. Суд установил, что страхователь самостоятельно выявил ошибку в представленных сведениях и исправил ее до момента обнаружения огреха пенсионным фондом. Данное обстоятельство судом первой инстанции расценено как подтверждение отсутствия вины компании во вмененном нарушении, в связи с чем оспариваемое решение управления признано недействительным.

Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом, с чем согласился окружной суд.

Исходная СЗВ-М направлена страхователем с соблюдением срока, а дополняющая форма представлена в фонд по инициативе компании в связи с самостоятельным выявлением последней ошибок в ранее представленных сведениях.

Кроме того, окружной суд привел письмо ПФР от 14.12.2004 № КА-09-25/13379, в котором указано о возможности не применения финансовых санкций, предусмотренных ч. 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ, если страхователь самостоятельно выявил ошибку и представил достоверные сведения по персонифицированному учету. Аналогичное указание о возможности неприменения финансовых санкций в случае исправления ошибки страхователем до момента ее обнаружения фондом установлено п. 39 ныне действующей Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 № 766н.