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В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций

25.04.17 16:47

УФНС России по Липецкой области напоминает, что к списку операторов фискальных данных, добавился шестой оператор - приказом ФНС России от 10.04.2017 № ЕД-6-20/20@  выдано разрешение на обработку фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД», адрес сайта в сети «Интернет»: ofd.yandex.ru.

Кроме Яндекса, в списке операторов значатся:

  • Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации», адрес сайта в сети «Интернет»: www.1-ofd.ru,
  • Общество с ограниченной ответственностью «Такском», адрес сайта в сети «Интернет»: www.taxcom.ru,
  • Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД», адрес сайта в сети «Интернет»: www.platformaofd.ru,
  • Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», адрес сайта в сети «Интернет»: www.ofd-ya.ru,
  • Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»: адрес сайта в сети «Интернет»: www.peterofd.ru.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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