В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций
25.04.17 16:47
УФНС России по Липецкой области напоминает, что к списку операторов фискальных данных, добавился шестой оператор - приказом ФНС России от 10.04.2017 № ЕД-6-20/20@ выдано разрешение на обработку фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД», адрес сайта в сети «Интернет»: ofd.yandex.ru.
Кроме Яндекса, в списке операторов значатся:
- Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации», адрес сайта в сети «Интернет»: www.1-ofd.ru,
- Общество с ограниченной ответственностью «Такском», адрес сайта в сети «Интернет»: www.taxcom.ru,
- Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД», адрес сайта в сети «Интернет»: www.platformaofd.ru,
- Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», адрес сайта в сети «Интернет»: www.ofd-ya.ru,
- Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»: адрес сайта в сети «Интернет»: www.peterofd.ru.
Устаревшая информация. На самом деле статус фискального оператора имеют уже 9 компаний.