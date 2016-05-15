В списке операторов фискальных данных значится шесть организаций

УФНС России по Липецкой области напоминает, что к списку операторов фискальных данных, добавился шестой оператор - приказом ФНС России от 10.04.2017 № ЕД-6-20/20@ выдано разрешение на обработку фискальных данных ООО «Яндекс.ОФД», адрес сайта в сети «Интернет»: ofd.yandex.ru.

Кроме Яндекса, в списке операторов значатся: