ФНС разъяснила порядок перемаркировки меховых изделий

О перемаркировке контрольными (идентификационными) знаками изделий из натурального меха при обнаружении в описании несоответствия их фактическим характеристикам.

При обнаружении несоответствия в описании маркированного товара, внесенного в ИР маркировки, и фактических характеристик товара КиЗ, нанесенный на данный товар, подлежит списанию как испорченный, а указанный товар - перемаркировке.

Участники оборота товаров осуществляют их списание на основании соответствующего акта о порче (утере, уничтожении) КиЗ и представляют не позднее рабочего дня, следующего за датой составления акта, в ИР маркировки соответствующие сведения.

Далее в течение 20 рабочих дней и до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или представления сведений о них в месте реализации (продажи), осуществляют перемаркировку товара.

В отношении товара, в описании которого совершены ошибки и представлены в ИР маркировки сведения о передаче его другим участникам оборота товаров, уже совершен нелегальный оборот. Следовательно, такой товар является немаркированным и не подлежит перемаркировке.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БА-4-19/6894@ от 12.04.2017.