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Обновлены реестры контрольно-кассовой техники и операторов фискальных данных

27.04.17 11:42

Пресс-служба ФНС РФ сообщает, что в число операторов фискальных данных вошли еще четыре организации: ООО «Яндекс.ОФД», ООО «Компания «Тензор», ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и ООО «Электронный экспресс». Таким образом, в реестре сейчас значатся девять организаций.

Реестр контрольно-кассовой техники дополнен сведениями о моделях касс производителей АО «ШТРИХ-М» (NCR-001Ф) и ООО «НТЦ «Измеритель» (ЭЛВЕС-МИКРО-Ф). Данные аппараты обеспечивают передачу данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

Реестры операторов и контрольно-кассовой техники можно найти на сайте ФНС.

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