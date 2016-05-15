ИФНС требует от компании предоставить фото склада их контрагента

Посетитель нашего форума обескуражен требованием, которое получили из налоговой инспекции контрагенты компании. ИФНС требует от них сообщить количество сотрудников поставщика и предоставить фото чужого склада.

У нашего контрагента ИФНС запросила сведения по нашей организации. Среди них -фото нашего склада и численность наших сотрудников. Это правомерно?

- Аноним

Обсуждение этого вопроса вызвало небольшой спор среди читателей форума и ироничные комментарии.

Что Вы ответите, если у Вас попросят предоставить фотографию гаража Свечкова и сведения о численности его семьи?

- Свечков

А чего только фото? Почему не картину маслом в исполнении Ника Сафронова?

- Аноним

Присоединиться к обсуждению, поделиться своим опытом и дать совет нашему читателю можно в теме форума «правомерен ли запрос ИФНС».