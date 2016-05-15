Клерк.Ру
 

ИФНС требует от компании предоставить фото склада их контрагента

28.04.17 11:17

Посетитель нашего форума обескуражен требованием, которое получили из налоговой инспекции контрагенты компании. ИФНС требует от них сообщить количество сотрудников поставщика и предоставить фото чужого склада.

У нашего контрагента ИФНС запросила сведения по нашей организации. Среди них -фото нашего склада и численность наших сотрудников. Это правомерно?
- Аноним

Обсуждение этого вопроса вызвало небольшой спор среди читателей форума и ироничные комментарии.

Что Вы ответите, если у Вас попросят предоставить фотографию гаража Свечкова и сведения о численности его семьи?
- Свечков

А чего только фото? Почему не картину маслом в исполнении Ника Сафронова?
- Аноним

Присоединиться к обсуждению, поделиться своим опытом и дать совет нашему читателю можно в теме форума «правомерен ли запрос ИФНС».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ИФНС хочет получить информацию о деятельности фирмы у бывшей сотрудницы и членов ее семьи
 
Юридические новости
 
УФНС Санкт-Петербурга: достоверность сведений в ЕГРЮЛ – гарантия успешного бизнеса
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения47
Аноним прокомментировал материал «Госдума поддержала освобождение от налогов попавших под санкции граждан»
11:19
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
11:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «При уплате физлицом госпошлины за рассмотрение дела в суде следует указывать УИН»
11:14
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
11:14
Аноним прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
11:07
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «НДФЛ по иностранным работникам – 2017: разбор сложностей»
11:06
Клерк
msneg прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
11:03
Аноним прокомментировал материал «За какой отчет в статистику, не сданный до 2 мая, могут оштрафовать на 70 000 руб.»
10:55
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «В Госдуме предложат выплачивать компенсации жильцам сносимых московских хрущевок»
10:54
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: трудности при сдаче расчета по страховым взносам»
10:52
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
10:49
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
10:45
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:45
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Нулевой расчет по страховым взносам в ИФНС: нужно ли сдавать в 2017 году»
10:31
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
10:30
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
10:21
Аноним прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
10:21
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: трудности при сдаче расчета по страховым взносам»
10:16
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:07
Аноним прокомментировал материал «Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения»
10:04
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2017: что проверить перед сдачей»
09:52
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
09:45
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:37
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
09:37
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:23
Клерк
Татьяна- Васильевна прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
09:09
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
09:06
Клерк
Сороконожка прокомментировал материал «Медведев заявил о падении загруженности трасс на четверть из-за введения системы «Платон»»
09:01
Аноним прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
08:57
Аноним прокомментировал материал «Чек-лист для бухгалтера: проверьте, все ли изменения-2017 учтены в работе правильно»
08:56
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
08:22
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
08:12
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета»
07:54
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Голодец выступила за компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб»
07:43
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
07:41
еще
 