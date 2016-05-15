Работодатели пока не жаждут заниматься оформление пенсии сотрудников

На сайте Клерк.ру завершился опрос на тему сотрудничества работодателей с ПФР в вопросе оформления пенсий сотрудников.

Напомним, ПФР активно призывает всех страхователей к взаимодействию и плодотворному сотрудничеству по вопросу передачи по ТКС информации о будущих пенсионерах.

Как показали результаты опроса, только 10% работодателей заключили соответствующие соглашения с ПФР. 90% опрошенных не вникают в процесс оформления пенсии сотрудниками компании.

Причем 43% получили от Пенсионного фонда подобное предложение, но проигнорировали его и заключать соглашение не стали.

47% респондентов никогда не получали от ПФР подобного предложения.