Клерк.Ру
 

Работодатели пока не жаждут заниматься оформление пенсии сотрудников

02.05.17 11:17

На сайте Клерк.ру завершился опрос на тему сотрудничества работодателей с ПФР в вопросе оформления пенсий сотрудников.

Напомним, ПФР активно призывает всех страхователей к взаимодействию и плодотворному сотрудничеству по вопросу передачи по ТКС информации о будущих пенсионерах.

Как показали результаты опроса, только 10% работодателей заключили соответствующие соглашения с ПФР. 90% опрошенных не вникают в процесс оформления пенсии сотрудниками компании.

Причем 43% получили от Пенсионного фонда подобное предложение, но проигнорировали его и заключать соглашение не стали.

47% респондентов никогда не получали от ПФР подобного предложения.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами
 
Бухгалтерские новости
 
Опрос на Клерк.ру: помощь сотрудникам при оформлении пенсии
 
Бухгалтерские новости
 
Работодатели получают от ПФР предложения заключить соглашение по оформлению пенсий сотрудникам
 
Бухгалтерские новости
 
ПФР призывает работодателей передавать по ТКС документы на будущих пенсионеров
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
6
Мнения34
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
11:11
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
10:48
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
10:45
Аноним прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:32
Аноним прокомментировал материал «ИФНС требует от компании предоставить фото склада их контрагента»
10:19
Аноним прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
10:16
Аноним прокомментировал материал «Роструд: число нарушений по охране труда снизилось на треть»
10:15
Аноним прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:15
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:12
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить информацию о деятельности фирмы у бывшей сотрудницы и членов ее семьи»
10:07
Клерк
Волков Виктор прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:06
Клерк
Волков Виктор прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
09:59
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
09:52
Клерк
nmy1 прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
09:50
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
09:41
Клерк
msneg прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
09:40
Аноним прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
09:39
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
09:33
Клерк
Palma73 прокомментировал материал «Стало известно, на какие судебные дела будут ориентироваться налоговики»
09:21
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
09:07
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
08:59
Аноним прокомментировал материал «Педагоги должны проходить медосмотр ежегодно»
08:55
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Налоговый маневр может не состояться»
08:30
Аноним прокомментировал материал «Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно»
08:27
Аноним прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
08:13
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
07:59
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
07:59
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
07:58
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал ««ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку»
07:22
Клерк
Мэги прокомментировал материал «Путин поручил внести изменения в законы, чтоб улучшить защищенность персональных данных россиян»
06:36
Клерк
Захарыч прокомментировал материал «Путин поручил внести изменения в законы, чтоб улучшить защищенность персональных данных россиян»
06:07
Аноним прокомментировал материал «Опыт регистрации онлайн-кассы: кто уже смог это сделать?»
05:41
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
03:30
Аноним прокомментировал материал «Расчет по страховым взносам (РСВ) за 1 квартал 2017 года: пример заполнения»
00:51
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
вчера, 23:17
Клерк
yante прокомментировал материал «В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым не поступило ни одной жалобы по замене кассовой техники»
вчера, 23:12
еще
 