Работодатели пока не жаждут заниматься оформление пенсии сотрудников
02.05.17 11:17
На сайте Клерк.ру завершился опрос на тему сотрудничества работодателей с ПФР в вопросе оформления пенсий сотрудников.
Напомним, ПФР активно призывает всех страхователей к взаимодействию и плодотворному сотрудничеству по вопросу передачи по ТКС информации о будущих пенсионерах.
Как показали результаты опроса, только 10% работодателей заключили соответствующие соглашения с ПФР. 90% опрошенных не вникают в процесс оформления пенсии сотрудниками компании.
Причем 43% получили от Пенсионного фонда подобное предложение, но проигнорировали его и заключать соглашение не стали.
47% респондентов никогда не получали от ПФР подобного предложения.