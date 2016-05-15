Утверждены Правила корректировки сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию

Минтруд приказом от 27.03.2017 № 310н утвердил "Правила корректировки сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования".

Корректировка осуществляется в соответствии со статьей 151 Федерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ. Основанием являются документально подтвержденные факты уплаты (неуплаты), переплаты (недоплаты) дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, приведшие к искажению данных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

