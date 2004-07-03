Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии

Директор компании – пенсионер, но работает он без зарплаты, так как по кадровым документам находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Бухгалтер фирмы обратилась за консультацией на наш форум, чтобы выяснить, полагается ли в данном случае директору индексация пенсии, учитывая, что он фигурирует в форме СЗВ-М, сдаваемой ежемесячно.

Наш гендир - пенсионер. Зарплату ему не начисляем (по его просьбе), но СЗВ-М по нему сдаем. Индексируется ли ему в этом случае его пенсия?

- Аноним

Увы, коллеги разъяснили бухгалтеру, что в данном случае директор лишил себя не только зарплаты, но и индексации пенсии, так как он считается работающим пенсионером.

Обсуждение происходит в теме форума «Пенсионер и его зарплата».