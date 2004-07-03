Как иностранной организации получить сведения из ЕГРЮЛ в электронном виде

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в электронном виде любым юридическим и физическим лицам (в том числе иностранным организациям) осуществляется за плату, размер которой составляет:

за годовое абонентское обслуживание одного рабочего места одного реестра (ЕГРЮЛ) - 150 тысяч рублей;

за однократное предоставление открытых сведений в полном объеме одного реестра (ЕГРЮЛ) - 50 тысяч рублей;

за однократное предоставление открытых обновленных сведений (в случае обновления уже полученных открытых сведений в полном объеме) - 5 тысяч рублей.

Для получения сведений из ЕГРЮЛ, с использованием сети Интернет необходимо представить запрос и оригинал документа, подтверждающего оплату. Указанный комплект документов следует направить по почте на адрес МИ ФНС России по ЦОД: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3

На основании запроса о предоставлении сведений для получателя сведений устанавливаются атрибуты доступа (имя получателя, пароль и иные атрибуты, обеспечивающие его идентификацию).

Такие разъяснения даны в письме ФНС № ГД-4-14/11209@ от 14.06.2017. В документе также поясняется, как иностранной организации заполнить платежное поручение, чтобы получить доступ к ЕГРЮЛ.