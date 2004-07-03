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Фиктивный директор может понести реальную уголовную ответственность

28.06.17 14:47
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Участие в создании организаций за вознаграждение без намерения фактически заниматься предпринимательской деятельностью является противоправным действием, ответственность за которое предусмотрена Уголовным Кодексом РФ.

В частности, в случае, когда гражданин за вознаграждение предоставляет свои паспортные данные и принимает участие в регистрации юридических лиц, в качестве руководителя или учредителя  без намерения осуществлять деятельность, статьей 173.2 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Так, например, в 2017 году вынесено два обвинительных приговора петербуржцам, которые решили «заработать», предоставив неизвестным им лицам свои паспортные данные для регистрации фирм, где они стали руководителями. В итоге - возбуждение уголовного дела, расследование, суд, признание виновными в совершении преступления и назначение наказания в виде исправительных работ и удержания средств из зарплаты в доход государства.

Будьте внимательны, не нарушайте закон, не поддавайтесь на предложения получения «легких» денег, призывает УФНС по Санкт-Петербургу.

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Федеральная налоговая служба

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2 мнения
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Аноним
, Москва
так,..тогда давайте садить тогда того, кто купил в коллекцию автомобиль..без намерения ездить,..или книжку, которую не собирается читать,.. или спичечный коробок, а если ружьё..не для охоты, а так - на стенку повесить? ..ну а если женился импотент - то на пожизненное! а как быть с депутатами? ..они, же сволочи на заседания не ходят, а деньги получают огромные!
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