Фиктивный директор может понести реальную уголовную ответственность

Участие в создании организаций за вознаграждение без намерения фактически заниматься предпринимательской деятельностью является противоправным действием, ответственность за которое предусмотрена Уголовным Кодексом РФ.

В частности, в случае, когда гражданин за вознаграждение предоставляет свои паспортные данные и принимает участие в регистрации юридических лиц, в качестве руководителя или учредителя без намерения осуществлять деятельность, статьей 173.2 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Так, например, в 2017 году вынесено два обвинительных приговора петербуржцам, которые решили «заработать», предоставив неизвестным им лицам свои паспортные данные для регистрации фирм, где они стали руководителями. В итоге - возбуждение уголовного дела, расследование, суд, признание виновными в совершении преступления и назначение наказания в виде исправительных работ и удержания средств из зарплаты в доход государства.

Будьте внимательны, не нарушайте закон, не поддавайтесь на предложения получения «легких» денег, призывает УФНС по Санкт-Петербургу.