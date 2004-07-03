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В 2016 году на больничном побывал каждый второй работающий россиянин

28.06.17 16:47
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Всего в прошлом году больницы и поликлиники выдали 19,5 миллиона листков временной нетрудоспособности. Это на 117 тысяч меньше, чем в 2015 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Минздрава.

В среднем брал больничный практически каждый второй - 43,3 человека на 100 работающих, тогда как годом раньше - 46,6. Это говорит о снижении уровня заболеваемости работающих, поясняют в Минздраве.

Но между тем в ряде регионов этот показатель значительно выше. Например, в Ярославской области - 63,3, в Московской – 60,6, Тверской - 60,1.

Реже всего брали больничный жители Чечни (15,4), Ненецкого АО (26,6) и Дагестана (27,4).

Такая разница объясняется уровнем безработицы и зарплат (при высокой зарплате люди предпочитают переболеть на работе), средним возрастом жителей и доступностью медпомощи.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
Форель
, Москва
Это говорит о снижении уровня заболеваемости работающих, поясняют в Минздраве."

Наивные, это говорит, о том, что поскольку работодатели оооочень часто больничные не оплачивают, то работники их просто НЕ БЕРУТ !! 

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