В 2016 году на больничном побывал каждый второй работающий россиянин

Всего в прошлом году больницы и поликлиники выдали 19,5 миллиона листков временной нетрудоспособности. Это на 117 тысяч меньше, чем в 2015 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Минздрава.

В среднем брал больничный практически каждый второй - 43,3 человека на 100 работающих, тогда как годом раньше - 46,6. Это говорит о снижении уровня заболеваемости работающих, поясняют в Минздраве.

Но между тем в ряде регионов этот показатель значительно выше. Например, в Ярославской области - 63,3, в Московской – 60,6, Тверской - 60,1.

Реже всего брали больничный жители Чечни (15,4), Ненецкого АО (26,6) и Дагестана (27,4).

Такая разница объясняется уровнем безработицы и зарплат (при высокой зарплате люди предпочитают переболеть на работе), средним возрастом жителей и доступностью медпомощи.