Когда бизнес уже не общий: дружба дружбой, а табачок врозь

Второй день читатели нашего форума пытаются распутать почти детективную историю, связанную с группой компаний и подтверждающей правдивость пословицы «Дружба дружбой, а табачок врозь».

Итак, жили-были два дружественных ООО. И решили собственники этого бизнеса открыть третье ООО. Новую фирму оформили на одну из сотрудниц, которая стала единственным учредителем и директором. Она же оформила на своем имя кредит и направила его на развитие компании.

Поначалу все было хорошо. Новая фирма неоднократно перечисляла деньги двум дружественным компаниям в виде займа. При этом документы не оформлялись.

Однако потом ситуация поменялась, новое ООО «откололось» от компаньонов и отправилось в свободное плавание. А когда директор потребовал от бывших коллег вернуть займы, получил отказ, так как по данным бухучета все давно погашено. При этом ни денег, ни документов, подтверждающих это, нет. И что делать?

Следует отметить, что виновницей всей этой неразберихи считают главбуха, которая проводила хозоперации без оформления документов.

ООО1 переводило деньги по счету в ООО2 и ООО3 на всякие хоз.нужды и для оплаты товара. В 1С проводили, эти денежные переводы, как заем, но договоров займа подписано не было.

Глбух, которая вела эти ООО, возврат займа в ООО1 оформляла, как взнос от ООО2 и ООО3 в кассу ООО1 через ПКО. Но реального возврата денег не было, гендиректор ООО1 ПКО не подписывала и кассы в ООО1 нет. В годовом отчете ООО1,который гендир ООО1 подписывала лично, эти перечисления отражены как займы.

Сейчас гендир ООО1 хочет взыскать деньги с ООО2 и ООО3, т.к они акты сверки не подписывают, хотя получают. Но тут возникает вопрос... если договоров займа подписано не было, кассы в ООО1 нет и ПКО не подписаны (только в 1С проведены), но в отчетах эти суммы отражены, как заем, то зачем глбух оформляла возврат займа через ПКО (из-за глупости или есть какие-то лазейки в бухучете?) и будут ли эти суммы считаться займом, если отчеты гендиром подписаны? Если ПКО и РКО, и дог.займа не подписывались, будет ли здесь мошенничество со стороны глбуха?

Гендир ООО1 претензии ООО2 и ООО3 не выставляла, но устно пригрозила судом.

- Аноним

Тема вызвала оживленный интерес наших читателей, которые вступились за главбуха и пытаются найти ответ на вопрос «кто виноват и что делать?»

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