Клерк.Ру
 

Плату в систему "Платон" будут взимать даже при выключенном устройстве

29.06.17 12:13

Дмитрий Медведев пописал постановление от 20 июня 2017 года №731, вносящее изменения в Правила взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (система "Платон").

Поправки  регламентируют систему взимания платы по восстановлению маршрута движения транспортного средства в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути, пройденного транспортным средством (частичного отсутствия данных о маршруте движения), за которым закреплено бортовое устройство, при наличии информации о координатах других точек маршрута, пройденного транспортным средством, определённых на основании данных, полученных от бортового устройства либо от других объектов системы взимания платы.

Проект был внесен Минпромторгом РФ, выявившим случаи выключения водителями транспортных средств бортового устройства в период движения транспортного средства по автомобильным дорогам. При приближении таких транспортных средств к рамкам стационарного контроля бортовые устройства включаются в целях уклонения от административной ответственности за нарушение законодательства о взимании платы.

Новые правила позволят рассчитать плату по протяженности восстановленного фактического маршрута движения автомобиля.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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