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С 2017 года ИП-работодатели могут уменьшать ЕНВД на свои страховые взносы

29.06.17 17:29

Налоговые органы Республики Бурятия напоминают, что с 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и использующие наемный труд, могут уменьшать единый налог на страховые взносы, уплаченные за себя.

Такая поправка внесена Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ в подпункт 1 пункта 2 статьи 346.32 НК РФ. Раньше ИП, использующие наемный труд, были вправе уменьшить сумму ЕНВД в пределах 50% только на страховые взносы, уплаченные за сотрудников.

Индивидуальные предприниматели без наемных работников могут уменьшать ЕНВД на всю сумму фиксированных страховых взносов.

УФНС обращает внимание на то, что исчисленная за квартал сумма ЕНВД уменьшается только на обязательные страховые взносы, которые фактически уплачены в данном квартале. При этом не имеет значения, за какой период начислены взносы (пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). То есть, единый налог, рассчитанный за 1 квартал текущего года, можно уменьшить только на сумму страховых взносов, уплаченную до 1 апреля 2017 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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