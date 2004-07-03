У налоговой инспекции 2+2=5

Возмущенная читательница нашего форума рассказала о полученном из ИФНС требовании, в котором инспекторы указывают на недостоверность данных в декларации по УСН и требуют сдать уточненку.

Налоговая нашла несоответствие: сумма всех поступлений по счету не сходится с суммой дохода, отраженной в декларации. Однако бухгалтер уверена в своей правоте и точно знает, что в декларации доходы как раз соответствуют дебетовому обороту по 51 счету.

Складывая одни и те же суммы поступлений на счет, налогоплательщик и инспекция получают совершенно разный результат.

Как выяснилось, инспекторы, вычисляя сумму дохода, учли не только обороты по счету, но и сальдо.

ИП пришло требование по камералке декларации по УСН за 2016 г. Нашли противоречия - неполное отражение поступлений по р/счету, соответственно, занижение налога, требуется представить КУДИР, платежки, пояснения, бла-бла-бла... Знаю, что там неучтенки быть не может, вместе составляли. На всякий случай проверяю еще раз. Выясняется, что эти умники не долго думая к сумме поступлений тупо прибавили остаток по счету в один из банковских дней. И пожалуйста - требование. Как же они достали...

- Елена_N

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