ФНС разрабатывает сервис для выявления партнеров-однодневок

ФНС планирует создать электронный сервис, с помощью которого налогоплательщики смогут лучше понять, являются ли их контрагенты фирмами-однодневками.

Об этом рассказали РБК три источника, знакомых с ходом подготовки проекта. По их словам, в основу сервиса ляжет система налоговых рейтингов, присваиваемых субъектам экономической деятельности.



Руководствуясь этими рейтингами при выборе партнеров, компании и предприниматели смогут снизить риски доначисления им налогов из-за того, что их контрагенты могут быть сочтены компаниями, не ведущими реальной деятельности, пояснили собеседники РБК. «Так, в последнее время участились случаи признания налоговиками НДС по приобретенным товарам и услугам у таких компаний излишне возмещенным или неправомерными действий по отнесению налога на прибыль на расходы», — рассказал один из источников РБК.



В ФНС РБК эти планы подтвердили: «В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности ФНС России запланировано создание электронного сервиса по скорингу налогоплательщиков и отражению различных профилей рисков для организации бизнесом самостоятельной оценки налогового риска. Таким образом ФНС России реализует проект по управлению требованиями и средой администрирования». Сейчас сервис находится в стадии разработки функциональных требований, в том числе по срокам реализации продукта и его методологии, уточнили в службе. От более детальных комментариев там отказались.