Клерк.Ру
 

ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР

03.07.17 12:45
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Очередной ИП, ставший жертвой неслаженной работы ФНС и ПФР, обратился на форум Клерк.ру за советом.

ИП возмущен и обескуражен. По данным ИФНС за ним числится задолженность по страховым взносам на начало этого года. При этом по данным ПФР никакой задолженности не имеется, что доказывается соответствующей справкой. Однако эта справка для ИФНС – пустой звук, налоговики не принимают ее во внимание. Значение имеет лишь электронный обмен с ПФР. А ПФР не торопится обновлять искаженную информацию. Как говорится, солдат спит – служба идет.

ИП УСН 6%
Задолбала налоговая блокирует счета и списывает задолженность по пеням за несвоевременную уплату взносов в ПФР за предыдущие годы. Все взносы платил вовремя. ПФР что-то у себя накосячил и отнес их к ошибочным.
Съездил в ПФР провел сверку. Все подкорректировали - задолженности нет. Дали справку о состоянии взаиморасчетов. Все по нулям.
Принес справку в налоговую - не берут не хотят смотреть. Говорят что ПФР должен все в электронном виде им передать.
ПФР ничего не передает и как сделать так чтобы передал непонятно. Говорят что выгружают все централизовано и когда будут выгружать в следующий раз - одному богу известно. Короче данные в налоговой не обновляются.
Написал жалобу начальнику Инспекции. Приложил все документы + справку о состоянии взаиморасчетов с ПФР. Все естественно проигнорировали и предлагаю мне чтобы, цитирую, "пенсионный фонд передал информацию в ФНС в электронном виде". Я здесь причем непонятно. Как могу на пенсионный фонд - тоже непонятно.
Вопросы:
1. Есть ли какой-то законный механизм заставить ПФР передать данные в ФНС
2. Если такого механизма нет, как поступать дальше? Жалоба в ФНС по Москве и в суд?
- ИП2017

К сожалению, такие мытарства налогоплательщиков сейчас, увы, не редкость.

Как подметили участники обсуждения, жаловаться в ФНС не имеет смысла, так как такие жалобы остаются без рассмотрения.

В соответствии с Порядками взаимодействия отделений ПФР и ФСС России с управлениями ФНС по субъектам РФ (утвержден 22.07.2016 №ММВ-23-1/12@/3И и №ММВ-23-1/11@/02-11-10/06-3098П) сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также задолженности по страховым взносам по состоянию на 01.01.2017 передается в УФНС России от территориальных органов ПФР и ФСС России по утвержденным форматам в электронной форме.

Представляемые с жалобой акты совместной сверки с УПФР по состоянию на 31.12.2016 лишь указывает на возможную техническую ошибку при передаче данных. При обнаружении технических ошибок ПФР будет направлять в ИФНС уточненные сведения.

Обсуждение происходит в теме форума «Сверка по взносам в ПФР за 2016 год для ФНС».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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