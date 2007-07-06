Рекомендуемую форму договора поручительства и порядок его заключения утвердили в ФНС

ФНС России разработала рекомендуемую форму договора поручительства и порядок его заключения. Это связано с тем, что с 1 июля 2017 года плательщики НДС и акцизов имеют право возмещать НДС в заявительном порядке, а также освобождаются от уплаты акциза при экспорте при наличии у них договора поручительства.

Рекомендуемая форма доведена письмом ФНС России от 30.06.2017 № СД-4-3/12690@ до территориальных налоговых органов и налогоплательщиков.



Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».