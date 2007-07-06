За фискальный накопитель не с тем сроком действия наказывать не будут

Управление ФНС по Пензенской области проинформировало налогоплательщиков о том, что не будет штрафовать за фискальные накопители не с тем сроком действия.



Фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН (с некоторыми исключениями).

Вместе с тем, если эти группы налогоплательщиков, применяют фискальный накопитель на 13 месяцев, ввиду отсутствия или дефицита в продаже фискальных накопителей на 36 месяцев, то они вправе применять фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.



Таким образом, пользователи, применяющие контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем на 13 месяцев, при оказании услуг, а также применяющие УСН и ЕСХН, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности не привлекаются.