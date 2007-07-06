При совмещении УСН и ЕНВД для применения пониженного тарифа взносов основной вид деятельности определяется по выручке от УСН

ФНС своим письмом № БС-4-11/12448@ от 03.07.2017 направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина от 20.06.2017 № 03-15-07/38391 по вопросу применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов, одновременно применяющими УСН и ЕНВД и осуществляющими основной вид экономической деятельности, поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК, по которому применяется ЕНВД.

Согласно пункту 6 статьи 427 НК вид экономической деятельности признается основным при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70 % в общем объеме доходов. Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 346.15 главы 26.2 «УСН» Налогового Кодекса.

Следовательно, пониженные тарифы страховых взносов, установленные подпунктом 3 пункта 2 статьи 427 НК, применяются плательщиками страховых взносов при соблюдении указанных критериев и применения УСН по основному виду экономической деятельности.

Таким образом, если основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 главы 34 «Страховые взносы» НК, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение пониженных тарифов страховых взносов.