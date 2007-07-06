Предварительный медосмотр при приеме на работу оплачивает работодатель

Читательница нашего форума озадачилась вопросом компенсации новым сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра. Дело осложняется тем, что медосмотр был пройден для трудоустройства на одну должность, а фактически работники были приняты на другую.

Коллеги, подскажите пожалуйста, необходимо ли нам компенсировать денежные средства за прохождение первичного мед осмотра при поступлении на работу (согласно ст. 212 и 213 ТК РФ)? Мед осмотр они прошли за день до устройства к нам в компанию.

Есть чеки (датированы до устройства на работу), сами справки (причем должности те которые указаны в справке и по которым устроены сотрудники не совпадают). Этого достаточно?

- inna_int

По мнению участников обсуждения, кроме чеков ККТ сотрудники должны предъявить квитанции с указанием кто и за что платил. Коллеги не рекомендуют проводить такую оплату через авансовый отчет, так как подотчетные деньги работникам не выдавались и на момент совершения расходы они вообще не являлись сотрудниками фирмы.

Дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Компенсация за прохождение первичного мед осмотра при поступлении на работу».

Напомним, кто и как должен проходить предварительные медосмотры при приеме на работу Минтруд рассказал в письме № ПГ/08696-03-3 от 12.05.2017.

Отметим, что работодатель обязан компенсировать сотрудникам расходы на прохождение предварительных медосмотров, однако на практике порой работники компенсацию не получают, что противоречит нормам ТК. Так, в частности, в Марий Эл трудинспекторы выявили подобное нарушение в отделении Сбербанка, где сотрудники проходили медосмотры за свой счет.