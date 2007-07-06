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Предварительный медосмотр при приеме на работу оплачивает работодатель

05.07.17 11:17

Читательница нашего форума озадачилась вопросом компенсации новым сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра. Дело осложняется тем, что медосмотр был пройден для трудоустройства на одну должность, а фактически работники были приняты на другую.

Коллеги, подскажите пожалуйста, необходимо ли нам компенсировать денежные средства за прохождение первичного мед осмотра при поступлении на работу (согласно ст. 212 и 213 ТК РФ)? Мед осмотр они прошли за день до устройства к нам в компанию.
Есть чеки (датированы до устройства на работу), сами справки (причем должности те которые указаны в справке и по которым устроены сотрудники не совпадают). Этого достаточно?
- inna_int

По мнению участников обсуждения, кроме чеков ККТ сотрудники должны предъявить квитанции с указанием кто и за что платил. Коллеги не рекомендуют проводить такую оплату через авансовый отчет, так как подотчетные деньги работникам не выдавались и на момент совершения расходы они вообще не являлись сотрудниками фирмы.

Дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Компенсация за прохождение первичного мед осмотра при поступлении на работу».

Напомним, кто и как должен проходить предварительные медосмотры при приеме на работу Минтруд рассказал в письме № ПГ/08696-03-3 от 12.05.2017.

Отметим, что работодатель обязан компенсировать сотрудникам расходы на прохождение предварительных медосмотров, однако на практике порой работники компенсацию не получают, что противоречит нормам ТК. Так, в частности, в Марий Эл трудинспекторы выявили подобное нарушение в отделении Сбербанка, где сотрудники проходили медосмотры за свой счет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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