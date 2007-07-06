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Депутаты предлагают вернуть матерям право выбирать время отпуска

05.07.17 10:14

Депутаты фракции "Справедливая Россия" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении женщинам с двумя и более детьми до 12 лет права самостоятельно выбирать время отпуска, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов журналистам во вторник.

"Весной правительство тихо и незаметно отменило правовой акт советских времен: постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 января 1981 года N 235 "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей", которое, в частности, предоставляло матерям с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет "первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время", - передает слова Миронова Интерфакс.

По его словам, такая привилегия является вполне заслуженной и справедливой.

"Предлагаем вернуть льготу и закрепить право на нее на законодательном уровне", - сказал Миронов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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