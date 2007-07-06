Более 22 млн. рублей штрафов за СЗВ-М заплатят компании Амурской области

На сегодняшний день за нарушение сроков представления отчетности по форме СЗВ-М штрафные санкции вынесены 2087 руководителям Приамурья на общую сумму 10 млн. рублей, сообщает ОПФР по Амурской области.

Напомним, что ежемесячная отчетность введена для работодателей с прошлого года в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. Право на ежегодную индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы или ее отсутствия определяется специалистами ПФР по сведениям от работодателей.

За непредставление работодателями ежемесячных сведений в установленный срок, или представление недостоверных, не полных сведений налагается штраф в размере 500 рублей за каждого работника.

За весь период приема сведений штрафные санкции за нарушение сроков представления отчетности, либо ее непредставление вынесены 3715 организациям Приамурья на общую сумму 22,2 млн. рублей. 1628 предприятий уже погасили долги на общую сумму 12,3 млн. рублей, уточнили в ПФР.