Как рассчитать налог на имущество с помещений в деловых и торговых центрах

Начиная с 2015 года, налог на имущество в отношении некоторых объектов рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Это касается административно-деловых и торговых центров и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение (либо которые фактически используются для размещения) офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Если здание определено административно-деловым или торговым центром и включено в региональный перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от отсутствия этих помещений в перечне.



В случае, если определена кадастровая стоимость указанного здания, но при этом кадастровая стоимость помещения не определена, налоговая база в отношении помещения определяется в соответствии с п.6 ст.378.2 Налогового кодекса как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение, соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей площади здания.



В отношении помещений общего пользования здания, налогоплательщиком налога на имущество организаций признается лицо, на которое зарегистрированы соответствующие права на эти помещения.



Налоговая база в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, определяется из кадастровой стоимости помещения, принадлежащего каждому налогоплательщику, пропорционально его доле в праве общей собственности, а в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в общей совместной собственности – в равных долях.

Такие разъяснения приводит на своем сайте Управление ФНС Республики Алтай.