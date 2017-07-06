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Трансформатор признан недвижимым имуществом

06.07.17 15:16

В споре об обоснованности применения организацией льготы по налогу на имущество и привлечения ее к ответственности, суд принял сторону Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления.

Налоговая инспекция в ходе проверки декларации установила, что юридическое лицо, по мнению инспекции, неправомерно заявило льготу по трансформаторам в составе трансформаторной подстанции, отнеся их к движимому имуществу.

Организация, посчитав решение налоговой инспекции необоснованным, обратилась в суд.

По мнению налогоплательщика, трансформаторы и здание в совокупности образуют трансформаторную подстанцию, однако сами трансформаторы представляют собой электрическое оборудование, которое может быть перемещено без значительного ущерба для своего назначения. А значит, такое имущество не подлежит налогообложению в соответствии с п. 25 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суд поддержал позицию налогового органа, указав, что подстанция является сложным неделимым объектом и неотъемлемой частью линий электропередачи. При вынесении решения суд также учел результаты технической экспертизы.

Какой либо ссылки на решение суда пресс-служба УФНС не приводит.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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