Как иностранцу заполнить платежку на уплату госпошлины

Порядок заполнения иностранным гражданином реквизитов платежного поручения на перечисление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, пояснила ФНС в письме № ЗН-3-22/4176@ от 20.06.2017.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н при перечислении в денежных средств в счет уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых действий по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, заполнение реквизитов (ИНН, УИН) в платежных поручениях является необязательным.

При заполнении платежного поручения на перечисление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в качестве иного идентификатора в поле 108 платежного поручения могут указываться: двузначное значение типа идентификатора "08" - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.