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Получить имущественный вычет по ипотечным процентам может каждый из супругов

07.07.17 15:14

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 ГК и пунктом 1 статьи 34 СК имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Каждый из супругов имеет право на получение имущественного налогового вычета на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для ИЖС, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.

При этом общая сумма предоставленных каждому из супругов налоговых вычетов должна оставаться в пределах максимального размера, установленного пунктом 4 статьи 220 НК. При этом налогоплательщики вправе претендовать на получение данного вычета, в случае если ранее расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) не включались в состав имущественного налогового вычета, полученного ими в связи с приобретением объекта недвижимости.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/38339 от 20.06.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Каждый из супругов может получить имущественный вычет, не превышающий максимальный размер
 
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