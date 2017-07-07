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В Петербурге ФСС открыл дополнительный пункт приема 4-ФСС на время отчетной кампании

07.07.17 17:37

На период сдачи отчетов по форме 4-ФСС - с 4 по 20 июля 2017 года - для страхователей Петербурга открыт дополнительный пункт по приему документов. Об этом сообщает региональное отделение фонда.

Адрес временного пункта приема - ул. Малая Монетная, 2 (кабинет 135). Часы работы – будние дни, с 09:00 до 17:00.

Напомним, сроки сдачи отчета по форме 4-ФСС: в бумажном виде – до 20 июля, в электронном – до 25 июля 2017 года.

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