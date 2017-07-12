Доход направленного в загранкомандировку сотрудника-нерезидента облагается НДФЛ по ставке 30%

Пунктом 2 статьи 207 Кодекса установлено, что налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

В соответствии со статьей 167 ТК при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в частности, сохранение среднего заработка.

Указанные выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ и относятся к доходам от источников в РФ.

С учетом пункта 3 статьи 224 НК доходы физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученные от источников в РФ, подлежат обложению НДФЛ по ставке в размере 30%.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/38816 от 21.06.2017.