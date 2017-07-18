Клерк.Ру
 

Как рассчитать НДФЛ при уступке права требования

18.07.17 10:47

Минфин в письме от № 03-04-05/40392 от 27.06.2017 рассказал, как определить базу о НДФЛ при уступке права требования.

Согласно статье 41 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для целей уплаты НДФЛ в соответствии с главой 23 НК.

Пунктом 3 статьи 210 НК предусмотрено, что для доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка 13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.

Таким образом, учет для целей налогообложения каких-либо вычетов, в том числе вычетов в размере произведенных расходов, возможен только при определении налоговой базы, а не дохода (экономической выгоды) как такового.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса предусмотрено право налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством).

При заключении указанных договоров налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением такого имущественного права.

Возможность учета при определении налоговой базы расходов по сделке уступки права требования по иным договорам, включая договор займа, статьями 218 - 220 НК не предусмотрена.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Можно ли уступить права требования долга зарубежной компании
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения68
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
14:21
Аноним прокомментировал материал «Основатель проекта интернет-бухгалтерии «Мое дело» покидает компанию»
14:19
Клерк
msw прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
14:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
14:11
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года»
13:54
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
13:46
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
13:43
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
13:33
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
13:23
Аноним прокомментировал материал «ИП является одновременно учредителем ООО: нюансы аренды помещения»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
13:18
Клерк
Iren прокомментировал материал «Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»»
13:04
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
13:04
Аноним прокомментировал материал «НДФЛ-2017: таблица с датами исчисления, удержания и перечисления по разным видам доходов»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
12:50
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
12:43
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
12:40
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
12:13
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
12:10
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «На весь регион нашелся только один доброволец по уплате взносов в ПФР»
12:08
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
12:03
Клерк
Iren прокомментировал материал «Зарплаты россиян вырастут на 2-3%»
11:59
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:39
Клерк
msneg прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:38
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:34
Аноним прокомментировал материал «Предоставление жилья детям-сиротам»
11:32
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:27
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:21
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
11:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:05
еще
 