Как рассчитать НДФЛ при уступке права требования

Минфин в письме от № 03-04-05/40392 от 27.06.2017 рассказал, как определить базу о НДФЛ при уступке права требования.

Согласно статье 41 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для целей уплаты НДФЛ в соответствии с главой 23 НК.

Пунктом 3 статьи 210 НК предусмотрено, что для доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка 13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.

Таким образом, учет для целей налогообложения каких-либо вычетов, в том числе вычетов в размере произведенных расходов, возможен только при определении налоговой базы, а не дохода (экономической выгоды) как такового.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса предусмотрено право налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством).

При заключении указанных договоров налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением такого имущественного права.

Возможность учета при определении налоговой базы расходов по сделке уступки права требования по иным договорам, включая договор займа, статьями 218 - 220 НК не предусмотрена.