При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора

Закон о курортном сборе еще не принят, а кое-где его уже взимают в завуалированном виде. Так, некий "городской налог" включен в услуги чуть ли не каждой десятой гостиницы Краснодарского края - из тех, что зарегистрированы на известном сайте бронирования отелей, пишет «Российская газета».

На запрос издания был получен ответ: "Городской налог - это налог, который необходимо оплачивать туристам при посещении определенных стран и городов. Условие оплаты налога и сумма устанавливаются местными властями".

Как сообщили на горячей линии агрегатора, сумма городского налога равна 10% от стоимости размещения. Взимается налог с гостиниц местной администрацией. А дальше отель сам решает, компенсировать фискальные расходы за счет туристов или нет.

Между тем в отелях, в частности, в Геленджике, не подтвердили наличие городского налога, отметив, что это "самодеятельностью" самого агрегатора, который может накрутить любые сборы, так как цены договорные.