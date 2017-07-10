Клерк.Ру
 

При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора

10.07.17 12:48
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Закон о курортном сборе еще не принят, а кое-где его уже взимают в завуалированном виде. Так, некий "городской налог" включен в услуги чуть ли не каждой десятой гостиницы Краснодарского края - из тех, что зарегистрированы на известном сайте бронирования отелей, пишет «Российская газета».

На запрос издания был получен ответ: "Городской налог - это налог, который необходимо оплачивать туристам при посещении определенных стран и городов. Условие оплаты налога и сумма устанавливаются местными властями".

Как сообщили на горячей линии агрегатора, сумма городского налога равна 10% от стоимости размещения. Взимается налог с гостиниц местной администрацией. А дальше отель сам решает, компенсировать фискальные расходы за счет туристов или нет.

Между тем в отелях, в частности, в Геленджике, не подтвердили наличие городского налога, отметив, что это "самодеятельностью" самого агрегатора, который может накрутить любые сборы, так как цены договорные.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
<b>Модератор</b>
Над.К

отметив, что это "самодеятельностью" самого агрегатора, который может накрутить любые сборы, так как цены договорные.

 Полная ерунда. Букинг (а именно там и можно увидеть этот самый "городской налог") ничего не накручивает, он берет комиссию с отельеров. Он даже деньги с клиентов отелей не получает, как он может что-то накручивать? ))

Просто при заполнении формы в Букинге администрация отеля заполняет не те пункты. В частности и про этот налог.  Это не значит, что налог действительно взимают с постояльцев.

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