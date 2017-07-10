Сервис выписок из ЕГРЮЛ временно недоступен

На сайте ФНС ведутся плановые технические работы, в связи с чем сервис получения выписок из ЕГРЮЛ временно не работает.

По сообщению налоговой службы, плановые технологические работы по оптимизации интерактивных сервисов проводятся в период с 08.07.2017 по 11.07.2017 г. В это время будет наблюдаться временная нестабильная работа интерактивных сервисов ФНС России (в том числе сервисы «Получение сведений из ЕГРЮЛ», «Федеральная Информационная Адресная Система», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»).