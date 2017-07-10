Клерк.Ру
 

В Госдуме предлагают не взимать курортный сбор с детей

10.07.17 15:15

В Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту о курортном сборе. В слушаниях принимали участие депутаты, представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти тех субъектов Федерации и муниципальных образований, которых коснется этот законопроект.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил в первый год эксперимента установить предельную величину курортного сбора в 50 руб., что в два раза ниже изначально предлагаемого сбора в 100 руб, передает корреспондент РБК. Кроме того он заявил, что во втором чтении предлагается исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.
 
Также профильный комитет предложил развести по срокам вступление в силу закона и введение его в регионах. Эта мера необходима для того, чтобы провести ряд общественных обсуждений по тому, как будет исполняться закон, пояснил Макаров. «Предлагаем обозначить, что регионы могут ввести сбор не ранее первого мая 2018 года. Таким образом, у них год, чтобы обсудить региональное законодательство», — заявил он.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора
 
Цитаты
 
Олег Смолин о законе о курортном сборе
 
Бухгалтерские новости
 
Закон о курортном сборе принят в первом чтении
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения93
Аноним прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
15:29
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
15:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
15:11
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:42
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:30
Клерк
El'za прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
14:23
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
14:14
Аноним прокомментировал материал «Почему отдых на морях в 2017 году подорожает на 15 тысяч рублей?»
13:55
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
13:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора»
13:28
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
13:24
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:21
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
13:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:09
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:05
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:57
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
12:42
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:39
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:35
Клерк
Galaktika_ksu прокомментировал материал «ФНС довольна своей работой по сбору страховых взносов»
12:30
Аноним прокомментировал материал «Масштабные изменения в ТК РФ с 29 июня: проверьте, надо ли изменять трудовые договоры. Скачайте документы»
12:22
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:20
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:20
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:14
Аноним прокомментировал материал «В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей»
12:12
Клерк
sveetna прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:10
Клерк
hub прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
12:07
еще
 