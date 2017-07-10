В Госдуме предлагают не взимать курортный сбор с детей

В Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту о курортном сборе. В слушаниях принимали участие депутаты, представители гостиничного бизнеса, законодательных и исполнительных органов власти тех субъектов Федерации и муниципальных образований, которых коснется этот законопроект.



Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил в первый год эксперимента установить предельную величину курортного сбора в 50 руб., что в два раза ниже изначально предлагаемого сбора в 100 руб, передает корреспондент РБК. Кроме того он заявил, что во втором чтении предлагается исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.



Также профильный комитет предложил развести по срокам вступление в силу закона и введение его в регионах. Эта мера необходима для того, чтобы провести ряд общественных обсуждений по тому, как будет исполняться закон, пояснил Макаров. «Предлагаем обозначить, что регионы могут ввести сбор не ранее первого мая 2018 года. Таким образом, у них год, чтобы обсудить региональное законодательство», — заявил он.