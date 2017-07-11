Клерк.Ру
 

Россия и Япония подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

11.07.17 14:19

Экономические показатели российско-японского взаимодействия в 2017 году находятся в положительной динамике - товарооборот за январь-апрель увеличился больше чем на 6% по сравнению с уровнем прошлого года, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Российско-японском промышленном форуме в рамках выставки Иннопром-2017.

За последний год с японскими коллегами было подписано около 100 коммерческих и межведомственных соглашений, которые модернизировали нормативно-правовую базу и заложили долгосрочные основы инвестиционного сотрудничества.

Орешкин отметил, что завершается работа над соглашением с Японией об избежании двойного налогообложения. Этот документ, который обновит соглашение от 1985 года, станет одним из самых современных, отвечающих международным практикам, и позволит совместно работать на рынках компаниям из двух стран с гораздо большим удобством, без административных барьеров и проблем, сообщает пресс-служба МЭР.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговое право, НК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Иностранные организации обязаны подтвердить свое право на доход
 
Новости директору
 
Почты России и Японии договорились о развитии транзитных перевозок в Европу
 
Бухгалтерские новости
 
Налог чужого государства в расходы по УСН поставить нельзя
 
Новости директору
 
С российского рынка уходит Toshiba
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Налоговое право, НК РФ»

Все семинары по теме Налоговое право, НК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения139
Клерк
hub прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
14:52
Энергия мысли
room111 прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
14:35
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
14:28
Клерк
hub прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
14:16
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
13:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:54
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:50
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:45
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:43
Клерк
hub прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:38
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
13:28
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:19
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
13:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:07
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
13:06
Клерк
van1971 прокомментировал материал «НДФЛ-2017: таблица с датами исчисления, удержания и перечисления по разным видам доходов»
13:04
Клерк
infosoft-nsk прокомментировал материал «Непрофильный актив – головная боль главного бухгалтера»
13:02
Клерк
VVSbuh прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:00
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Электронные больничные с 1 июля: разбираемся в тонкостях»
12:56
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:54
Клерк
Tan4ik прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:40
Клерк
hub прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:38
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
Клерк
nmy1 прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:35
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:34
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:32
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:31
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:28
Аноним прокомментировал материал «5 инструментов для проведения онлайн-опросов»
12:24
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:24
еще
 