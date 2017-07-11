Россия и Япония подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Экономические показатели российско-японского взаимодействия в 2017 году находятся в положительной динамике - товарооборот за январь-апрель увеличился больше чем на 6% по сравнению с уровнем прошлого года, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Российско-японском промышленном форуме в рамках выставки Иннопром-2017.

За последний год с японскими коллегами было подписано около 100 коммерческих и межведомственных соглашений, которые модернизировали нормативно-правовую базу и заложили долгосрочные основы инвестиционного сотрудничества.

Орешкин отметил, что завершается работа над соглашением с Японией об избежании двойного налогообложения. Этот документ, который обновит соглашение от 1985 года, станет одним из самых современных, отвечающих международным практикам, и позволит совместно работать на рынках компаниям из двух стран с гораздо большим удобством, без административных барьеров и проблем, сообщает пресс-служба МЭР.