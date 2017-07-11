В 2016 году ФНС на 1% перевыполнила план по поступлениям в федеральный бюджет

В соответствии с данными бюджетной отчетности ФНС в 2016 году в федеральный бюджет поступило 6,9 трлн руб. доходов, администрируемых ФНС России. Прогноз перевыполнен на 1%.

В общей сумме доходов федерального бюджета доля доходов ФНС России составила 51,5%.

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214,4 млрд руб., на 16,7% больше, чем в 2015 году.

Такие данные приводит Счетная палата, которая провела проверку бюджетной отчетности ФНС.

Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 г. составила 1,4 трлн руб., что на 21,4% больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 г. составил 151,7 млрд руб. (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 г. сумма недоимки составляет 618,7 млрд руб. Доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 г. и составляет 44,1%.

Показатель кредиторской задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 1,5 трлн руб., что на 987,3 млрд руб. больше показателя на начало 2016 года. Причем 96,6% суммы прироста пришлось на кредиторскую задолженность по НДФЛ. Как объяснили аудиторы, это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов 6-НДФЛ начиная с периода за 1 квартал 2016 г., тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.