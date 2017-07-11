Клерк.Ру
 

В 2016 году ФНС на 1% перевыполнила план по поступлениям в федеральный бюджет

11.07.17 12:45

В соответствии с данными бюджетной отчетности ФНС в 2016 году в федеральный бюджет поступило 6,9 трлн руб. доходов, администрируемых ФНС России. Прогноз перевыполнен на 1%.

В общей сумме доходов федерального бюджета доля доходов ФНС России составила 51,5%.

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214,4 млрд руб., на 16,7% больше, чем в 2015 году.

Такие данные приводит Счетная палата, которая провела проверку бюджетной отчетности ФНС.

Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 г. составила 1,4 трлн руб., что на 21,4% больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 г. составил 151,7 млрд руб. (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 г. сумма недоимки составляет 618,7 млрд руб. Доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 г. и составляет 44,1%.

Показатель кредиторской задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 1,5 трлн руб., что на 987,3 млрд руб. больше показателя на начало 2016 года. Причем 96,6% суммы прироста пришлось на кредиторскую задолженность по НДФЛ. Как объяснили аудиторы, это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов 6-НДФЛ начиная с периода за 1 квартал 2016 г., тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной
 
Бухгалтерские новости
 
За год поступления в местные бюджеты от налога на имущество физлиц выросли на 76%
 
Новости директору
 
Все дополнительные доходы бюджета уйдут силовикам
 
Новости директору
 
Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в бюджет на 2017 год
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения107
Клерк
Tan4ik прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:40
Клерк
hub прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:38
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
Клерк
nmy1 прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:35
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:34
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:32
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:31
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:28
Аноним прокомментировал материал «5 инструментов для проведения онлайн-опросов»
12:24
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:24
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:15
Клерк
hub прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:10
Аноним прокомментировал материал «В ЦБ рассказали о недостоверной отчетности и манипуляциях с вкладами в банке "Югра"»
12:07
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:01
Клерк
hub прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
11:59
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:55
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:54
Клерк
Наталья Ушак прокомментировал материал «Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности»
11:54
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
11:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя»
11:53
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:52
Клерк
Iren прокомментировал материал «Численность безработных опять снизилась»
11:46
Аноним прокомментировал материал «Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности»
11:46
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
11:46
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
11:45
Клерк
Наталья Ушак прокомментировал материал «Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности»
11:43
Клерк
Iren прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
11:43
Аноним прокомментировал материал «Банкомат Сбербанка распознает клиентов по внешности»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
11:39
Аноним прокомментировал материал «Отдых, не прерывая работу: в бухгалтерии, да еще в отчетную кампанию такое бывает?»
11:39
Клерк
hub прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
11:36
Клерк
Anton P. прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
11:36
еще
 