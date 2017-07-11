Сдача уточненки может повлечь повторную выездную проверку

Налоговый орган вправе провести повторную выездную налоговую проверку, если налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию, в которой указал сумму налога меньше ранее заявленной. В рамках повторной выездной налоговой проверки проверяется только период, за который представлена уточненная налоговая декларация (п. 10 ст. 89 НК РФ), пишет УФНС Республики Алтай.

Налогоплательщик обратился в ФНС России с жалобой на решение налогового органа о назначении повторной выездной налоговой проверки. В ходе рассмотрения жалобы ФНС России пришла к выводу, что показатели уточненной декларации необходимо сравнивать не с предыдущими корректирующими декларациями, а с суммами налога, которые являлись предметом рассмотрения при первичной выездной налоговой проверке. Иначе это может привести к манипуляциям с уточненными декларациями для избежания повторной выездной налоговой проверки и возникновению ситуаций, когда фактически происходит изъятие из бюджета суммы уплаченного налога без возможности проведения соответствующей проверки.



Довод налогоплательщика о пропуске налоговым органом срока на проведение повторной выездной налоговой проверки также оставлен без удовлетворения, так как Налоговым кодексом РФ не определен срок ее назначения, в случае, если налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию с меньшей суммой налога.



Позиция Федеральной налоговой службы поддержана в судебных актах по делу № А40-213572/2015.